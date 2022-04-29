Kıbrıs gazisini döven şüphelilerden 1'i tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tuğrul Caddesi'nde bulunan bir fırında tartışma yalandı.

Pide almak üzere fırına giden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Al, tanımadığı gençlerle tartıştı.

Fırından çıkınca 44 yaşındaki E.Y., 24 yaşındaki B.S. ve 34 yaşındaki U.S. tarafından tekme tokat dövülen Al, aldığı darbelerle yere yığıldı, şüpheliler kaçtı.

Olay yerine gelen polislerle merkeze gidip şikayetçi olan Al, önce Körfez Devlet Hastanesi'ne, sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Evinde tekrar fenalaşınca ameliyat oldu

Al, kontrollerinin ardından eve gönderildi. Evinde fenalaşan Al, bu kez İzmit'te özel bir hastaneye başvurdu. Bağırsağının yırtıldığı tespit edilen Abdullah Al, ameliyata alındı.

"Kim olursa olsun diyerek tartıştılar"

Hastanede tedavisi süren Abdullah Al, yaşadıklarını anlatarak, "Pide almak için fırına girdim. Parayı vermek için uzandığımda biri bana 'Amca üzerime çıkacaksın' dedi ve beni iter gibi yaptı. Ben de 'Ne oluyor, biraz saygılı ol' dedim. O kişiyle ufak tefek laf dalaşı yaptık. Pideyi alıp dışarı çıktığımda, kapıda bekleyen kişilerle birlikte bana saldırdılar. Millet ayıramadı, gerisini hatırlamıyorum. Sadece birine polisi aramasını söylediğimi hatırlıyorum. Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, 'Abdullah amca gazi vurmayın, etmeyin' dedi. Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Öce serbest kaldılar, sonra gözaltına alındılar

Olayın ardından gözaltına alınan E.Y., B.S. ve U.S., emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

1 kişi tutuklandı

Savcılığın talimatıyla 3 kişi dün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 34 yaşındaki U.S. tutuklandı, E.Y. ve B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.