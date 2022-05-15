Kiracısının, kiracısıyla kavga etti!

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Talimhane Sokak'taki bir apartmanda 2 aylık kiracı olan bir kişi, iddiaya göre evin odalarını başka kişilere kiraladı.

Durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibi harekete geçti.

3 kiracıyı eve kilitleyip polise gitti

Ev sahibi 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.

Ortalığı ayağa kaldırdılar

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşandığını öğrenince müdahalede bulunmadı. Ev sahibi, polise şikayette bulunduğunu, kiracıların kaçmasını engellemek için kapıyı kilitlediğini anlattı. İtfaiye ekibi geri dönerken, ev sahibi kapıyı açarak kiracıların evi terk etmelerini istedi. Bu sırada kiracılarla ev sahibi arasında arbede yaşandı. Kavga büyüyünce kiracılar evden kaçtı.