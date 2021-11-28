Kırıkkale'de eşinin rehin tuttuğu kadın KADES sayesinde kurtuldu

Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan R.K., eşini ve 2 çocuğunu eve kilitleyerek rehin aldı.

Çocuklarıyla rehin tutulan kadının, KADES uygulaması üzerinden ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.

POLİSLERE DİRENDİ

Olay bölgesine giden ekipler, kapıyı açmamakta direnen R.K.'yı 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

İkna sonucunda kapıyı açtıran polis ekipleri şahsı emniyete götürerek gözaltına aldı.

ANNE VE ÇOCUKLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Rehin alınan kadın ve 2 çocuğu ise ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Evde bulunan köpek ise aileye teslim edilmek üzere kadın polis memuru tarafından korumaya alındı.