Kırklareli'nde kayıp kişi ormanda uyurken bulundu
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 12 saat haber alınamayan kişi ekipler tarafından ormanda uyurken bulundu.
TÜRKİYE 20.11.2021, 10:16
Evinden 'çarşıya gidiyorum' diyerek çıkan 56 yaşındaki Zeki Doğan'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi.
Polis ekipleri ilçe merkezinde yaptığı araştırmada Doğan'a ulaşamadı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler dronlar ile bölgede yaptığı aramada, Meşelik Mevkiinde bir otomobilin olduğunu fark etti.
Bölgeye giden ekipler, Doğan'ı otomobilde uyurken buldu.
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