Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi Sabri Dal, Şırnak Silopi'de yakalandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışma sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal isimli terör örgütü üyesinin Silopi'de olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yurt dışına kaçma hazırlığındaki terörist dün akşam 23.35 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Yakalanan terörist Dal'ın, 2013 yılında Güvenlik Korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre'de şehit edilmesi ve Şanlıurfa Suruç eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp’in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu belirtildi.
Teröristin "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma - kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme suçundan, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan, Kasten Öldürme suçundan" aranması bulunuyordu.
Ayrıca valiliğin açıklamasında, "Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.
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