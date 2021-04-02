Kısa çalışma ödeneğinin bitmesini değerlendirdi!
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu TV Programına Bağlandı
TÜRKİYE 02.04.2021, 15:53
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu bir televizyon programına telefon ile bağlandı.
Başkan Balcıoğlu burada kısa çalışma ödeneğinin bitmesini değerlendirerek büyük işletmeler için problem yok ama küçük işletmelerde kesilmesi biraz sıkıntı yaratabilir dedi.
Balcıoğlu konuşmasında şehrimizde 17 bin işletmenin beşte biri kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor ifadelerini kullandı.
KMTSO yönetim kurulu başkanı Balcıoğlu programda konuşmasında son olarak kısa çalışma ödeneği en çok küçük işletmeler için devam etmelidir dedi.
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