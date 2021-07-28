Kışlaya sabotaj girişiminde bulunan kişi yakalandı
Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları dışarıdan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 28.07.2021, 22:56 28.07.2021, 23:10
Polatlı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.
Buradan kışla içindeki otları tutuşturan kişi, yangın çıkardı. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Vatandaşlar tarafından yakalandı
Kaçmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Şüphelinin vatandaşlar tarafından yakalanma anı kameraya yansıdı.
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