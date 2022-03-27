Kızılelma'nın kanatları monte edildi
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı.
TÜRKİYE 27.03.2022, 19:35
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaşmıştı. Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın kanatlı halini paylaştı.
Pazar günü sülale boyu toplandık.
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