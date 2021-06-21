KKTC'ye yeni kimlik kartıyla gidilecek
Türk vatandaşları, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek.
TÜRKİYE 21.06.2021, 13:14
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
Bu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
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