Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen olayda, yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le (65) barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 5. katında bulunan evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda oğlu ve eşiyle tartışmaya başladı.

Önce oğlunu sonra karısını öldürdü

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin Yurtseven önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Gözyaşları içinde toprağa verildiler

Kocası tarafından öldürülen Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven için memleketleri Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bedeller Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Yurtseven Ailesi’nin yakınları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve oğlu gözyaşları içerisinde Bedeller Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.