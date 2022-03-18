Kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirdi
Diyarbakır'da kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki bebeğe annesinin çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor.
TÜRKİYE 18.03.2022, 16:21
Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu.
N.E. eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.
Hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı. N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.
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