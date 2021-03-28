Kocasını basan eş ortalığı birbirine kattı!
Kendisini aldattığını düşündüğü kocasını başka bir kadının evinde yakalayan H.T. adlı kadın ortalığı birbirine kattı. Polis, çıkan kavgayı güçlükle ayırırken, karşılıklı şikayet üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.
TÜRKİYE 28.03.2021, 10:57 28.03.2021, 11:03
Olay, saat 20.00 sıralarında Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takip etti. Kocasının, G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı. Eşini G.A.'nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı.
EVDE BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI
Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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