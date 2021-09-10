Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye`deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Suriye`nin Afrin bölgesine gidecek İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburunda görevli 1 tabur personel için Bingöl Havalimanı`nda uğurlama töreni düzenlendi.

Buradaki törenin ardından komandolar, uğurlamaya gelen eş, çocuk ve yakınlarıyla vedalaştıktan sonra askeri uçakla görev yerlerine hareket etti.

Mehmetçik, Suriye`ye dualarla uğurlandı.