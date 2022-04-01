Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35 zam yapıldı

Son dakika olarak 1 Nisan itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgaza %35 zam haberi geldi.

Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 44,3 zam yapıldı.

1 NİSAN 2022 İTİBARİYLE KONUTLARA YÜZDE 35 ZAM

BOTAŞ yaptığı açıklamada, "Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu." dedi.