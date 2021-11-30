Konya'da kamyon, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Aksaray yolunun 40. kilometresindeki bir otomobile çarptı.

2 ÖLÜ: 1 YARALI

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ile yaralı, itfaiye ekiplerince yoğun kum fırtınası altında sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.