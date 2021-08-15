Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

TÜRKİYE 15.08.2021, 11:14
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Çumra'dan Konya istikametine seyahat eden Ahmet E., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak, ağacı yerinden söktü. Ağacın yerinden sökülmesine neden olan otomobil, takla atarak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2  KİŞİ YARALI, 1 ÖLÜ

Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, araç sürücüsü Ahmet E. ve araçta bulunan henüz ismi belirlenemeyen bir kişi yaralı olarak kurtuldu.

Araçta bulunan 23 yaşındaki Emre Tapur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇTA BULUNAN KÖPEK TELEF OLDU

Kaza yerinde polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Emre Tapur’un cansız bedeni, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta bulunan bir köpek ise kazada telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Konya #trafik kazası #AksuTV #aksutv haber
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