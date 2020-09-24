Kop Tüneli'nde patlama: 8 yaralı

Bayburt'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, 8 yaralıya ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.

"Metangazı sıkışması olduğuna dair AFAD ekiplerinin ilk belirlemesi var"

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Canlı yayında konuşan Vali Cüneyt Epcim, şunları söyledi:

"İlk belirlemelere göre 8 yaralımız var. Metangazı sıkışması olduğuna dair AFAD ekiplerinin ilk belirlemesi var. İçerde herhangi bir işçimizin olmaması önemli bir avantaj. Yeni bir patlamanın olabileceğini değerlendirdiğimiz ekipler seferber olmuş durumda. Yaralılarımızın durumu iyi, Bayburt Devlet hastanesi’ne kaldırıldılar. Ağır olan 1 yaralı Erzurum’a sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz. Tünel 6 bin 500 metre olarak planlandı. 2 bin 500 metrede patlamada meydana geldi."