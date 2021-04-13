Köpek sesini takip etti, babasını ağaca asılı buldu!
Samsun'da köpek havlamasının geldiği yeri kontrol etmeye giden genç, 44 yaşındaki babasını çalılık arasındaki ağaç dalına asılı halde ölü olarak buldu.
TÜRKİYE 13.04.2021, 13:43 13.04.2021, 14:02
Samsun'un Yakakent ilçesi Merkez Mahallesi Çığlık mevkisinde tarla kenarındaki çalılıklar arasında meydana gelen olayda 20 yaşındaki B.A., yanında 2 akrabası ile birlikte dolaştığı sırada çalılık bölgede köpek havlama sesi duydu.
DALDA ASILI HALDE BULUNDU
Yanında bulunanlarla birlikte havlama sesinin geldiği yöne giden B.A., babası 44 yaşındaki E.A.'yı ağaç dalına iple asılı halde ölü olarak buldu. Olay polise haber verildi. E.A.'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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