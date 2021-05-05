Köprüye asılı buldular!
Sabah saatlerinde mahalle sakinlerini ürküten bir olay yaşandı. Su kanalının üzerinden geçen köprünün korkuluklarında ipe asılı halde bir erkek cesedi bulundu.
TÜRKİYE 05.05.2021, 11:33 05.05.2021, 12:20
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saat 08.30 sıralarında Su kanalındaki köprünün demir korkuluklarında ipe asılmış bir ceset bulundu.
BOYNU KIRILMIŞ
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede gencin boynunun kırık olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaparken, 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın üzerinden kimlik çıkmadı.
"BİZ SESLERİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTIK"
Çevre sakinleri, "Biz seslerini duyunca dışarıya çıktık. Polis memuru bizi götürüp baktık ama o kişiyi tanımıyoruz. Bu mahallede de oturmuyor" dedi. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken, kolluk kuvvetleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırıyor.
29°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Mayıs 2021
|İmsak
|03:53
|Güneş
|05:26
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|76
|3. Galatasaray
|37
|75
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Sivasspor
|37
|58
|6. Alanyaspor
|38
|57
|7. Hatayspor
|37
|57
|8. Gaziantep FK
|37
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
|14. Başakşehir
|37
|43
|15. Malatyaspor
|37
|41
|16. Kasımpaşa
|37
|40
|17. Kayserispor
|37
|39
|18. Ankaragücü
|37
|38
|19. Erzurumspor
|38
|37
|20. Gençlerbirliği
|37
|35
|21. Denizlispor
|37
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|33
|39
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|33
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. West Ham
|34
|58
|6. Tottenham
|34
|56
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Arsenal
|34
|49
|10. Aston Villa
|33
|48
|11. Leeds United
|34
|47
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Crystal Palace
|33
|38
|14. Brighton
|34
|37
|15. Southampton
|33
|37
|16. Burnley
|34
|36
|17. Newcastle
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|74
|4. Sevilla
|34
|70
|5. Real Sociedad
|34
|53
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Athletic Bilbao
|34
|45
|10. Celta de Vigo
|34
|44
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Cádiz
|34
|40
|13. Levante
|34
|38
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|34
|30
|20. Eibar
|34
|26
Günlük GazetelerTümü