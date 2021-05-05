Köprüye asılı buldular!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saat 08.30 sıralarında Su kanalındaki köprünün demir korkuluklarında ipe asılmış bir ceset bulundu.

BOYNU KIRILMIŞ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede gencin boynunun kırık olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaparken, 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın üzerinden kimlik çıkmadı.

"BİZ SESLERİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTIK"

Çevre sakinleri, "Biz seslerini duyunca dışarıya çıktık. Polis memuru bizi götürüp baktık ama o kişiyi tanımıyoruz. Bu mahallede de oturmuyor" dedi. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken, kolluk kuvvetleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırıyor.