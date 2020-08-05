Korkunç kaza...Otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı!

Mehmet S.'nin kullandığı otomobil, Anadolu Otoyolu Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda önünde seyreden Ömer Y. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine, Ömer ve Büşra Artul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkışan yaralıları itfaiye çıkardı

Otomobilde sıkışan Mehmet S., itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler, Gerede Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.