Köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, foseptikte parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, kötü kokular nedeniyle ihbarda bulunan köylüler sayesinde bulunduğu öğrenildi.
TÜRKİYE 06.05.2021, 14:49
Sabah saatlerinde Sakaören köyünde meydana geldi. Köylüler, lağım çukurundan gelen kötü koku üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
ÇUKURDAN ÇIKARILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları aramada foseptike parçalanmış erkek cesedi buldu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince çukurdan çıkarılan ceset parçaları otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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parçalı bulutlu
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