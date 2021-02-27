Küçükçekmece’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Küçükçekmece'de Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların uzak bölgelerden de görüldüğü yagına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.