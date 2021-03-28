Kulübede ölü bulunan adamın trajik hikayesi

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bir evin damındaki derme çatma kulübede yalnız yaşayan Hüseyin Yaradan’ı (77) komşular, yerde hareketsiz yatarken gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yaradan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, ev ve damda araştırma yaptı.

MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT HİKAYESİ GİBİ

Yaradan’ın hayat hikayesinin önceki yıllarda hayatı beyaz perdeye aktarılan sanatçı Müslüm Gürses’e benzediği iddia edildi.

Yaradan’ın da tıpkı Gürses gibi 1970’li yılların sonunda Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik kazası geçirdiği, hastaneye götürüldüğünde öldü zannedilip morga konduğu, onu görmeye gelen bir arkadaşının morga gittiğinde Yaradan’ın yaşadığını fark edip hastaneye bildirmesiyle hayata tutunduğu öne sürüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Müslüm Gürses de Tarsus’ta kaza geçirdikten sonra öldü zannedilip morga alınıp, arkadaşının ölmediğini fark etmesiyle hayata tutunmuştu.

Yaradan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.