Küme düşen takım tesisine tabut ve kürek bıraktılar

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü. Bir dönem Süper Lig'de ses getiren, son yıllarda ise yaşadığı maddi problemler nedeniyle önce TFF 1. Lig'e, oradan da 2. Lig'e kadar gerileyen bordo-beyazlar, 2. Lig'den de dün oynadığı Pendikspor'la 2-2 berabere kalmasıyla matematiksel olarak düştü.

"TRANSFER YASAĞINDAN DOLAYI OLDU"

TY Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş, "Maalesef biz sadece sahada puan kaybetmedik, masa başında da kaybettik. Bu şehir deprem oldu kaybetti, pandemi oldu kaybetti. Son olarak Elazığspor'u da kaybetti. Ekonomik problemleri bir türlü aşamadık kulüp olarak. Transfer yasağımızdan dolayı gençlerimizle mücadele ettik tüm sezon. Çocuklar bu kadar yokluk karşısında onur mücadelesi verdi. Nitekim son olarak Pendikspor'la 2-2 berabere kaldık ve matematiksel olarak küme düştük. Pendik karşısında en az 10 kez gol girişimimiz oldu ve kaleci hayatının maçıymışçasına kurtarışlar yaptı. Hakem 4-5 net penaltı pozisyonumuzu vermedi. Nitekim maç 2-2 bitti ve küme düştük. Camia olarak çok üzgünüz" dedi.

ÜZGÜN TARAFTAR KISITLAMAYA ALDIRIŞ ETMEDİ

Bir grup taraftar da takımının küme düşmesini farklı bir şekilde protesto etmek istedi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kamyonetle tabut ve kürek getirildi. Kulübün önüne koyulan bu tabut ve kürekle, yönetimin ve futbolcuların gerekli gayreti göstermemesi eleştirildi.

"BİZ KOCA BİR ÇINARIZ"

Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş, 'öldük' diye bir düşüncede olmadıklarını ifade etti. Yetiş, "Elazığspor 54 yıllık tarihiyle koca bir çınardır. Düştük diye bir daha küllerimizden doğmayacağız diye bir şey yok. Gelecek sezon planlaması şimdiden yapılmalı ve ne pahasına olursa olsun transfer tahtası açılmalı" diye konuştu.