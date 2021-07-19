Kurban derilerinin yüzde 30’u heba oluyor

Yaklaşan Kurban Bayramı’nın deri sektörüne nefes aldırması bekleniyor. Türkiye’de her yıl hayvan kesiminin yaklaşık yüzde 30'unun Kurban Bayramı'nda gerçekleştiğini söyleyen Mustafa Şenocak, yüzüm ve saklama işlemleriyle atık derilerin sektöre kazandırılmasının amaçlandığını vurguladı.

DERİLER HEBA OLUYOR



Kurban derisinin doğru kesimi, saklaması ve katma değeri hakkında açıklamalarda bulunan Şenocak, "Kurban Bayramı bizim için çok önemli, bizim sektörün hammadde ihtiyacı anlamında çok önemli bir yere sahip. Türkiye’de yaklaşık 55 milyon küçükbaş hayvan, 18-19 milyon civarında da büyükbaş hayvan var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u Kurban Bayramı’nda kesiliyor. Bunların kesilmesinin de yaklaşık 300 milyon TL ekonomiye katkısı var. Bu ürünler nihai ürün haline geldiğinde, ayakkabı, çanta, ceket haline getirildiğinde ise 3 milyar TL bir katkı sağlıyor. Ham deriden bitmiş ürüne yaklaşık 10 katı kadar bir değer katıyor. Bunun için ekonomimiz açısından kurban bayramı çok önemli." dedi.



Kurban derilerin kurullara uygun şekilde kesilmesinin önemine değinen Şenocak şunları aktardı: "Yaklaşık kurbanda kesilen hayvanlar kadar bizim ithalatımız var. O yüzden kurbanda yapacağımız hatalar veya çöpe atmak zorunda olduğumuz deriler kadar ithalat yapacağız demektir. Bunun için kurbanda kesilen deriler kurallara uygun, ekonomiye kazandırılacak şekilde dikkatli kesilmesi gerekiyor. Yıllardır Türkiye'nin bu kanayan yarası. Birçok malımız heba oluyor, profesyonel veya uygun şartlarda makine yüzümü yapılmadığı için. Son yıllarda belediyeler tarafından uygun kesim yerleri yapıldı. Dışarıda veya kenar yerlerde kesimlerde profesyonel kesiciler veya kasaplar tarafından kesilmediği için deriler yırtılıyor veya deliniyor ve ekonomik değerini yitiriyor. Kurban kestirenlerin, kurbanı kesenleri uyarması gerekiyor."



UYGUN KOŞULLARDA SAKLANMALI

Derinin saklama koşullarından da bahseden Şenocak, "Ekonomik değerini yitirmemesi için, kurban derilerinin tüyü dışarıda kalacak şekilde, iç kısımlarının kristal tuzlarla tuzlanıp, kapatılması gerekiyor ve daha sonra uygun ortamlarda saklanılması gerekiyor. Özellikle güneş altında tutulmaması gerekiyor, mutlaka poşetlere konuluyor, poşetlere konulduğunda da hava almasının sağlanması gerekiyor. Bakteri üretmemesi gerekiyor. En kısa zamanda toplanma merkezlerine teslim edilmesi gerekiyor. En büyük tahribat büyükbaş hayvanda oluyor, küçükbaş daha kolay yüzülüyor. Büyükbaşta derinin her noktasına değdirildiği için heba daha fazla oluyor." diye konuştu.