Kuzugöbeği geçim kaynağı oldu: Kg 300 Lira
Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile kuzugöbeği de tezgahlardaki yerini aldı. Doğada kendiliğinden oluşan ve her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kilosu 300 TL'den satılıyor.
TÜRKİYE 19.03.2021, 12:16 19.03.2021, 12:18
Havaların ısınması ile dağlık alanlarda kendini gösteren kuzugöbeği, yöre halkı tarafından toplanarak pazarlarda satılmaya başlandı. Muğla ve mahallelerinde yörenin sevilen yiyeceği olan kuzugöbeği, aynı zamanda geçim kapısı da oluyor.
KİLOSU 300 TL
Muğla'nın Perşembe Pazarı'nda kilosu 300 TL'ye satılan kuzugöbeğinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kurutularak da satılıyor.
YOK OLMA TEHLİKESİ VAR
Özellikle Muğla'dan İtalya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilirken, yanlış toplama yüzünden nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.
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