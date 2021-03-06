Mağaraya baskın: 29 gözaltı
Şanlıurfa'da özel harekat polislerinin de bulunduğu 200 polisin katılımıyla kent merkezinde bulunan mağaralar bölgesine operasyon düzenlendi. Bir grubun mağarada kumar oynandığı belirlenirken; operasyonda 8 ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan ve genellikle ahır olarak kullanılan mağaralara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
KUMARHANE BULUNDU
Araçların giremediği bölgeye geçen ekipler, dağlık alandaki mağaralara giden stabilize yolların giriş ve çıkışlarının kapattı. Operasyonda, bazı mağaraların demir kapıları koçbaşı kırılarak açıldı. Bir mağaraya giren ekipler, 200 metrekare olan alanda geceleri kumar oynamak için hazırlanmış masalar ve kumar oynatma düzenekleri bulundu.
TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Baskınlarda; ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya ve kumar malzemeleri ele geçirildi.
29 KİŞİ GÖZALTINDA
Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de olduğu 29 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.
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