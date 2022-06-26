banner86

banner85

Mahmut Özer: Meslek liselerimize ekmek fabrikası kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da yaptığı konuşmasında "81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günde 1 milyon ekmek üretilecek" dedi.

TÜRKİYE 26.06.2022, 20:57
Mahmut Özer: Meslek liselerimize ekmek fabrikası kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada meslek liseleriyle ilgili bir müjde verdi.

Son zamanlarda ekmekle ilgili çok fazla spekülasyonların başladığına dikkat çeken Özer, Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek liselerine ekmek fabrikası kurulacağını duyurdu.

"Meslek liselerinde günde 1 milyon ekmek üretilecek"

Liselere kurulan fabrikada günlük 1 milyon ekmek üretileceğini belirten Özer, vatandaşların da düşük fiyatlı ekmekle buluşacağını söyledi:

"Ülkemizdeki 15 okulda ekmek fabrikası kurduk. Şu anda 250 bin günlük ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep'te günlük 50 bin ekmek üretim protokolü imzaladık. Buradan ilk defa açıklıyorum.

"Vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız"

Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız."

Mahmut Özer: Meslek liselerimize ekmek fabrikası kuracağız #1

"Yeni bir tarım hikayesi yaşatacağız"

Türkiye'nin geleceği adına çok kritik olan tarımla ilgili bir hareketi başlatmak üzere bir araya geldiklerini de söyleyen Özer,  bu hareketle yeni bir tarım hikayesini ülkeye yaşatacaklarını ifade etti.

Özer, "Aslında Türkiye'nin mesleki eğitimle ilgili bir sorunu yoktu ama dünyada olup da Türkiye'de olmayan bir süreç yaşandı. Avrupa'ya bakın, Uzak Doğu'ya bakın. Mesleki eğitim, özel sektör tarafından devralınmaya başlandı. Ama Türkiye'de özel sektör maalesef mesleki eğitimi üzerine almak, ona katkıda bulunmak istemedi." diye konuştu.

"Türkiye'de tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştireceğiz"

Özer, yıllarca aşağılanan meslek lisesi öğrencilerinin kara gün dostu olduklarını, tarımda da kara gün dostu olacaklarını belirtti.

Meslek liselerinin, 28 Şubat sürecinin mimarlarına inat patent, marka tasarımı, ihracat ve ülkesinin dertlerini düşündüğünü dile getiren Özer, "Türkiye'de tarım alanında eğitim veren 123 meslek lisemizi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yönetiyoruz. Yine bu iş birliği kapsamında, 23 tane daha tarım alanında meslek lisesini 2022-2023 yılında aktif hale getireceğiz. Dolayısıyla tüm Türkiye'de tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını birlikte yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer #Konya #meslek lise
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31