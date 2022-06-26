Mahmut Özer: Meslek liselerimize ekmek fabrikası kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada meslek liseleriyle ilgili bir müjde verdi.

Son zamanlarda ekmekle ilgili çok fazla spekülasyonların başladığına dikkat çeken Özer, Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek liselerine ekmek fabrikası kurulacağını duyurdu.

"Meslek liselerinde günde 1 milyon ekmek üretilecek"

Liselere kurulan fabrikada günlük 1 milyon ekmek üretileceğini belirten Özer, vatandaşların da düşük fiyatlı ekmekle buluşacağını söyledi:

"Ülkemizdeki 15 okulda ekmek fabrikası kurduk. Şu anda 250 bin günlük ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep'te günlük 50 bin ekmek üretim protokolü imzaladık. Buradan ilk defa açıklıyorum.

"Vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız"

Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız."

"Yeni bir tarım hikayesi yaşatacağız"

Türkiye'nin geleceği adına çok kritik olan tarımla ilgili bir hareketi başlatmak üzere bir araya geldiklerini de söyleyen Özer, bu hareketle yeni bir tarım hikayesini ülkeye yaşatacaklarını ifade etti.

Özer, "Aslında Türkiye'nin mesleki eğitimle ilgili bir sorunu yoktu ama dünyada olup da Türkiye'de olmayan bir süreç yaşandı. Avrupa'ya bakın, Uzak Doğu'ya bakın. Mesleki eğitim, özel sektör tarafından devralınmaya başlandı. Ama Türkiye'de özel sektör maalesef mesleki eğitimi üzerine almak, ona katkıda bulunmak istemedi." diye konuştu.

"Türkiye'de tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştireceğiz"

Özer, yıllarca aşağılanan meslek lisesi öğrencilerinin kara gün dostu olduklarını, tarımda da kara gün dostu olacaklarını belirtti.

Meslek liselerinin, 28 Şubat sürecinin mimarlarına inat patent, marka tasarımı, ihracat ve ülkesinin dertlerini düşündüğünü dile getiren Özer, "Türkiye'de tarım alanında eğitim veren 123 meslek lisemizi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yönetiyoruz. Yine bu iş birliği kapsamında, 23 tane daha tarım alanında meslek lisesini 2022-2023 yılında aktif hale getireceğiz. Dolayısıyla tüm Türkiye'de tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını birlikte yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.