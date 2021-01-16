Malatya'da birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı
Malatya’da dini nikahlı oldukları öğrenilen çift birbirlerini karşılıklı olarak bıçakladı. Ağır yaralanan çift kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
TÜRKİYE 16.01.2021, 21:23
Malatya’da bir süredir dini nikahlı olarak yaşadıkları öğrenilen Hüseyin Ördek (45) ve Nergiz Beyaz (37) arasında tartışma çıktı.
Çiftlerin birbirine karşı bıçakla saldırdığı olayda ağır yaralanan karı koca çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR, İKİSİ DE KURTARILAMADI
Ancak her ikisi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dini nikahlı çiftin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayın yaşandığı evde polis ekipleri uzun süre inceleme yaptı.
Polis ekipleri delil arama çalışması yaparken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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