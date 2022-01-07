Malatya'da kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar

Saat 16.00 sularında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Şehit Kaya Gönt Sokak içerisinde esnaflık yapan M.M. ile bölgede yaya olarak geçen M.Y. arasında 'yan baktın' tartışması sonucu kavga çıktı.

KAVGA ETTİKLERİ KİŞİNİN ÜZERİNE PİTBULL SALDILAR

Kavgaya M.M.’nin oğlu A.M. de katılırken, darp edilen Miraç Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada olay yerinden ayrılan Miraç Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.’nin iş yerine gelerek M.M.’ye saldırdı. M.M. bu sırada iş yerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı.

SOL AYAK VE KULAK KISMINDAN YARALANDI

Köpeğin saldırdığı Miraç Y. çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılırken, sol ayak ve kulak kısmında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Miraç Y. ile kavgada darp neticesi yaralanan baba oğul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÖPEK İSE, BELEDİYE TARAFINDAN ALINARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Pitbull cinsi köpeğin M.M.'ye ait olduğu ileri sürülen ikamete götürüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri M.M.’nin evinde inceleme yapmak istedi. Bir saat bölgede evin anahtarı bekleyen polis ekipleri, M.M.’nin anahtarı getirmesi üzerine köpeği evden çıkardı.

Pitbull cinsi köpek yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan nakil aracına alınarak barınağa götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.