Mayıs ayında terör örgütüne ağır darbe!

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, terörle mücadelede mayıs ayına ilişkin bilgileri paylaştı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında mayıs ayında 11 bin 36 kırsal operasyon düzenlendi. Terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanmasına yönelik olarak da 1051 operasyon yapıldı.

Mayısta düzenlenen terör operasyonlarında 10’u sözde üst düzey olmak üzere Toplam 81 terörist etkisiz hale getirildi.