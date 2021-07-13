Meclis'te torba teklif mesaisi
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
TÜRKİYE 13.07.2021, 21:39 13.07.2021, 21:54
Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılacak olan 25 maddelik kanun teklifi Komisyondan geçti.
Düzenlemeye göre, terör suçlarında ek gözaltı süresi uygulaması 3 yıl daha uzatılabilecek.
Kamuda görevden uzaklaştırma tedbirinin de 3 yıl uzatılması öngörülüyor. Teklife göre güvenlik korucularının maaşları asgari ücretin altında olmayacak. Çek cezalarında erteleme uzatılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar da bir yıl erteleniyor.
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