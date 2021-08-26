Mersin'de PKK propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 26.08.2021, 15:16
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesince, YPG/PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.
Geçmiş dönemlerde sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlar yapan şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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