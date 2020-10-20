Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'na Brezilya'dan gelen bir gemideki konteynerde 220 kilogram kokain ele geçirildi.

TÜRKİYE 20.10.2020, 23:12
Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'na Brezilya'dan gelen bir gemideki konteynerde 220 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Brezilya'dan gelen gemideki kağıt yüklü konteynerlerde arama yaptı.

Aramada, A4 kağıt ambalajları arasına gizlenmiş 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirildi

#Mersin Uluslararası Limanı #kokain
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