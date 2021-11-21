Mesaide haber okudu işten çıkarıldı!

Mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getirerek internet üzerinden haber takip eden işçi, işi savsakladığı iddiasıyla işten çıkarıldı.

İşçi olay sonrası ise konuyu İş Mahkemesi'ne taşıdı.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Şahıs hakkındaki iddiaları reddederken; mahkeme, feshin geçerli olduğuna hükmederek davanın reddine karar verdi. Kararı davacı işçi istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, işten çıkarmaya gösterilen sebeplerin somut olarak ispatlanamadığı ve bu nedenle de geçerli veya haklı fesih olamayacağına karar vererek çalışanı işe iade etti. Karar davalı işverenin temyiz etmesiyle Yargıtay'a taşındı.

"İŞ YERİ KURALLARINA UYMAYAN DAVRANIŞ"

Yüksek mahkeme, internetten gazete okuyarak, işe sürekli geç kalan işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Fesih bildiriminde adı geçen mesaide iken gazete okuma, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair tutanaklar tutulduğu gibi tutanak içerikleri tanıklarca da doğrulanmıştır. Bu davranışın iş yeri kurallarına uymadığı sabit olmakla birlikte eylemin haklı fesih sebebi ağırlığında olmadığı ancak işverenin bu davranışı yapan işçi ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”