Meteoroloji müdürlüklerine gelen çağrılar çalışanları şaşırtıyor!

Meteoroloji müdürlüklerine gelen "Çamaşır asacağım, camları sileceğim, hava nasıl olacak" şeklindeki çağrılar çalışanları şaşırtıyor.

TÜRKİYE 03.04.2021, 15:14 03.04.2021, 17:23
Meteoroloji müdürlüklerine gelen çağrılar çalışanları şaşırtıyor!

Birçok sektörün hava durumuyla ilgili taleplerini karşılayan meteoroloji müdürlüğü personeli, bazen ilginç sorularla da karşılaşıyor.

Gün boyunca karşılarındaki ekranlardan radarlardan gelen görüntüleri takip eden görevlilerinin iş yoğunluğu, gereksiz aramalar nedeniyle artıyor. Görevliler, hava durumuyla ilgili gelen soruları cevapsız da bırakmıyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, neredeyse bütün sektörlere hizmet sunduklarını, personelin gelen bütün bilgi taleplerini anında karşıladığını ifade etti.

Hava tahmini veren çok sayıda yetkisiz internet sitesi bulunduğuna değinen Gültekin, en doğru bilgiye ulaşmak için meteorolojinin sitesi ve mobil uygulamasının kullanılmasını önerdi.

#Meteoroloji #Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin #Meteorolojiye gelen telefonlar
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