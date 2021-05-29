Meteoroloji uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış
Meteoroloji'den sarı kodla uyarılan 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarını düşürecek yağışlı hava dalgası önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, son günlerde etkili olan sıcak hava bazı bölgelerde yerini soğuk ve yağmurlu havaya bırakacak. Özellikle bugün, Marmara , İç Anadolu ve Kuzey kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
ANKARA DAHİL 14 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Amasya, Bolu, Çorum, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Tokat, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.
SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, HORTUM VE DOLUYA DİKKAT
Gök gürültülü sağlan yağış beklenen sarı uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün (29.05.2021 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Kastamonu, Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
YAĞIŞLAR PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK
Pazar günü yurdun belli bölümlerinde görülecek olan yağışlar pazartesi günü tekrar etkisini gösterecek. Özellikle salı günü Akdeniz'in doğusu hariç yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği ön görülüyor.
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|2. Galatasaray
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|4. Trabzonspor
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|5. Sivasspor
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|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
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|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
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|48
|14. Kasımpaşa
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|46
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|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
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|28
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|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
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|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30