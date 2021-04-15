Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Nikos Dendias'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla birlikte ortak basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Basın açıklamasında Dendias'ın Türkiye ile ilgili ithamlarına, Bakan Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici ifadede bulunmadım." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BUNU KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Niko Dendias maalesef ülkeme dönük olarak son derece kabul edilemez ithamlarda bulundu. Yunanistan'ın egemenlik haklarıyla ilgili konuştu, bunu kabul etmem mümkün değildir. Bizim attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir.

"TÜRKİYE'Yİ SUÇLARSANIZ BUNLARIN CEVABINI VERMEK DURUMUNDA KALDIM"

Bu konuyu kendi aramızda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız bunların cevabını vermek durumunda kaldım. Ayrıca biz Rum Ortodoksları kabul ediyoruz. Ama sizin Yunanistan'daki Türk azınlığıa 'Sen Türk değilsin Müslümansın demeniz' uluslararası hukuka aykırıdır. Üç tane mahkeme kararı var. Peki bunlar Rum müslüman mı? Bunlar kendisini Türk olarak ifade ediyorsa Türk'tür.

"ANLAŞMALAR KONUSUNDA BİZ FARKLI DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Anlaşmalar konusunda biz farklı düşünebiliriz. Libya ile olan anlaşmalarda tabii ki aynı düşünmüyoruz. AB Komisyonu'nun bunu kınaması bir şey ifade etmez. AB Komisyonu'nun ne dediği bizim umrumuzda değil. Göç konusunu ne Avrupa ne de Yunanistan'a karşı kullanmadık. Sizin 4 yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi, Türkiye üzerinden gitmeyenleri nasıl denize attığınızı anlattık. Buraya çıkıyorsunuz basının önünde Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsunuz. Bunları kabul etmem mümkün değil.

Türkiye olarak biz üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak bu meseleleri konuşmaya, samimi diyalog çerçevesinde görüş ayrılıklarımızı azaltmaya hazırız. Basının önünde ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz benim cevap vermem gerekiyor, teşekkür ediyorum."