Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu!
Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgut reis marinada bulunan milyon dolarlık yatta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan yat uzun süren çalışma sonrası söndürülürken, maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE 19.07.2021, 17:26
Turgut reis D-Marin içerisinde demirli olan 'ACD' isimli 15 metre uzunluğundaki milyon dolarlık süper lüks yat, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Kısa sürede tüm yatı alevler kaplarken, diğer yatlara alevlerin sıçramaması için yat marina dışına çekildi.
BÜYÜK ZARAR VAR
Bodrum itfaiyesi, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri alevleri söndürmek için uzun süre söndürme çalışması yaptı. Kontrol altına alınan yangın sonrası yatta büyük çapta maddi hasar oluştu.
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