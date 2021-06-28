MKE teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin yapısını ve statüsünü değiştiren teklif Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, kurumun taşınır ve taşınmazları ile tüm araç gereçleri Anonim Şirkete devredilecek.

Pay sahipliğine dayanan oy, yöntem, temsil gibi hak ve yetkileri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

MKE Anonim Şirketi, Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, malzeme ve araç-gereçleri alabilecek.

Milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat ve patlayıcı ticareti yapabilecek.

Kurumun personeli de sözleşmeli statüye geçirilecek.

6 ay içinde şirkette çalışmayı kabul etmeyen personel diğer kamu kuruluşlarına nakledilecek.

Muhalefetin "MKE özelleştiriliyor" iddialarına karşı da teklife yeni bir hüküm eklendi. "Şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları yerli ve yabancı kişilere devredilemez" denildi.