MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı

Mehmetçiğin Suriye sınırında terörle mücadelesi sürüyor.

Teröriste nefes aldırmayan Hudut Kartalları, var gücüyle bölgede etkisi gösteriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 2 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.

2 TERÖRİST SINIRDA YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi."