MSB, yeni sevk tarihlerini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.
Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.
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