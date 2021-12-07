Muğla'da otobüs şoförü, iş elbisesiyle binen kişiyi araçtan indirmek istedi

Muğla'da bir belediye otobüsünde yaşanan tartışma, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Evine gitmek için otobüse binen işçi, şoförün kendisini hor görmesiyle karşılaştı.

İŞ KIYAFETİ KİRLİ DİYE OTOBÜSTEN KOVDU

İş kıyafetinin kirli olduğunu söyleyen şoför, işçiyi araçtan indirmek istedi.

Bunun üzerine "Bu benim iş elbisem, haksız değilim ben" diyen işçiye, olayı görüntüleyen kadın yolcu destek oldu.

"BEN DE BÖYLE GELSEM BENİ DE ALMAK ZORUNDASIN BEYFENDİ İŞÇİ, OTURMAK ZORUNDA"

"Sen bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" diyen şoföre, kadın yolcu "Bence oturabilir beyfendi. Ben de kirli elbiseyle gelirsem beni de almak zorundasın. Beyfendi işçi, oturmak zorunda" diyerek tepki gösterdi.

"DURDUK YERE SAVAŞ ÇIKARDIN ARABAMDA"

Kadın yolcunun tepkisine şoför ise "Yarın geldiğinde bu koltuk kirli dediğin zaman beni şikayet ediyorsun ama.Görüyor musun yani şimdi durduk yerde savaş çıkardın arabamda" dedi.