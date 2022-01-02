Niğde'de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı
Niğde’de koşarken düşen 10 yaşındaki Suriyeli İsa Nasır'ın yüzüne, beton bloktaki demir saplandı.
TÜRKİYE 02.01.2022, 19:53
Niğde'de Halepli İsa Nasır, arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun Parkı'nda oynarken evlerine doğru koşmaya başladı.
DÜŞEN ÇOCUĞUN YÜZÜNE DEMİR SAPLANDI
Duvarın üzerinde dengesini kaybeden İsa, bahçeye düştü. Düştüğü yerde bulunan beton bloktaki demir, İsa'nın yüzüne saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.
AMELİYATLA ALINDI
Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, İsa’nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsa, ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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