Oğlunu öldüren anne tutuklandı!

Çorum'un İskilip ilçedeki İskilip Kalesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, şizofreni hastası Ferdi Arık'ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS, GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİNE BAŞVURDU

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Meşhure Arık, polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi Arık'ın cansız bedeni, İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

"BİR ANDA KAYARAK DÜŞTÜ"

Meşhure Arık'ın, polisteki sorgusunda, 'Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben 'düşersin' dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü? dediği belirtildi. Ferdi Arık'ın cenazesi, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sorgusu tamamlanan şüpheli Meşhure Arık ise adliyeye sevk edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Çorum'un İskilip ilçesinde kalenin surundan düşen şizofren hastası oğlu Ferdi Arık'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.