Öğrencilerinin önünde beyin kanaması geçiren Esra öğretmen, hayatını kaybetti

Bodrum'da özel bir kolejde sınıf öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Karaman, 2 gün önce uzaktan eğitim sistemi ile sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu.

DERSTE RAHATSIZLANDI

İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi alınan Esra öğretmen, durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Denizli'ye Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İki günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşama veda etti. Esra Kahraman'ın ani vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Mert Karaman ile evli olan 1992 doğumlu Esra Karaman, Çine'de toprağa verileceği öğrenildi.