Öğretmene isimsiz çiçeğe 'taciz' davası

Evli matematik öğretmeni kendisine aşk şiiri notuyla gönderilen 2 gül buketinin izini sürdü. Buketlerin aynı okulda görevli evli temizlik görevlisinden geldiği anlaşıldı. Konu yargıya taşındı.

TÜRKİYE 12.11.2021, 15:17
Öğretmene isimsiz çiçeğe 'taciz' davası

Ankara'daki bir özel okulda matematik öğretmeni olan F.G.M.'ye (30), 15 Şubat 2018 tarihinde, rahatsızlığının ardından 'geçmiş olsun' notu iliştirilmiş, isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi.

F.G.M., gülleri önce aynı kurumun başka şubesinde görev yapan öğretmen eşinin gönderdiğini düşündü ancak akşam eve gittiğinde buketin kocasından olmadığını öğrendi.

1,5 ay sonra 30 Mart 2018'de F.G.M.'ye ikinci kez isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI

F.G.M., teneffüs sırasında kuryenin getirdiği, aşk şiiri de iliştirilen gül buketinin izini sürdü.

Kuryeden güllerin gönderildiği çiçekçinin adresini alan öğretmen, arkadaşlarıyla adrese gitti.

F.G.M., çiçekçinin güvenlik kamerası görüntüsünden kendisine buket gönderen kişinin, aynı okulda görevli temizlik görevlisi B.Ş. (42) olduğunu gördü.

‘EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

F.G.M., avukatı aracılığıyla B.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öğretmen, dilekçesinde B.Ş.'nin hasta olduğunu bilmesine imkan yokken kendisine 'geçmiş olsun' yazılı not kağıdıyla çiçek gönderilmesinden rahatsız olduğunu ayrıca gül buketlerinin arasına şiir de iliştirildiğini belirtti.

F.G.M., çiçekçiden aldığı güvenlik kamerası görüntülerini de dosyaya delil olarak sundu.

B.Ş. ise ifadesinde, gül buketlerini kendisinin gönderdiğini; ancak F.G.M.'nin evli olduğunu bilmediğini söyledi.

2 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

B.Ş. ayrıca F.G.M.'nin eşi A.M.'nin olaydan sonra kendisi ile irtibata geçtiğini, kamera görüntüleri ve gönderdiği özür mesajını kendi eşine göndereceğini söyleyerek, şantajda bulunduğu iddia edip, şikayetçi oldu.

Soruşturma sonunda temizlik görevlisi B.Ş. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle ve F.G.M.'nin eşi A.M. hakkında ise 'şantaj' suçundan dava açıldı.

SAVCI, CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar aşamasına gelen davada savcı, mütalaasını sundu.

Savcı, temizlik görevlisi B.Ş.'nin aynı kurumda görev yaptığı F.G.M.'ye yönelik eyleminde mevcut delil durumu itibarıyla suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını, A.M.'nin ise üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık B.Ş.'ye mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'YARGITAY'IN BENZER KARARLARI VAR'

Matematik öğretmeni F.G.M.'nin avukatı Cem Aykaç, müvekkilinin kendisine gönderilen isimsiz güller nedeniyle rahatsız olduğunu belirterek, “Okulun temizlik görevlisi evli olmasına rağmen öğretmen hanımefendiye bu çiçeği gönderme gafletinde bulunuyor. Şikayette bulunduk. Cinsel saldırı suçları genelde temas içerir. Cinsel taciz suçunda bir temas olma zorunluluğu yoktur. Yargıtay’ın daha önce benzer dosyalarda verdiği kararlar var. Savcı, 'Bu kişi cinsel tacizden yargılanmalıdır' dedi. Kamu davası devam diyor.” dedi.

“HER ÇEŞİT ÇİÇEĞİN BİR ANLAMA GELDİĞİ…”

Aykaç, “Evliyseniz ve karşınızdaki kişi de evliyse yaptığınız hareketlere son derece dikkat etmek zorundasınız. Evli değilseniz de dikkat etmeniz gerekir. Burada çiçeğin içeriğinden gönderim şekline kadar her şey mahkemenin vereceği kararda etkili olacaktır. Sonuçta bunların hepsinin toplumda kabul edilmiş anlamları var. Her çeşit çiçeğin bir anlama geldiği toplumca kabul edilir; bunlar da yargılama aşamasında dikkate alınır.” diye konuştu.

#öğretmen
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