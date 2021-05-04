Ölümden döndü, şükür namazı kıldı

8 kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu kazanın hemen ardından dakikalar sonra takla atan araçtan sağ kurtulan otomobil sürücüsü soğukkanlılığı ile dikkat çekerken vakti kaçırmamak için karayolunda namaz kılmayı ihmal etmedi. Karacasu’da orman işçilerini taşıyan transit araçla çarpışan otomobil metrelerce ilerde takla atarak durabildi. Kazanın şoförü transit aracın kendi oturduğu taraftan çarpması sebebiyle büyük bir tehlike atlattı. Emniyet kemerinin takılı olması ve hava yastıkları sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulan otomobilin sürücüsü resmi işlemlerin bir kısmı tamamlandıktan ve yakınlarına haber verdikten sonra karayolu kenarında namaza durdu. Arabasının bagajından çıkardığı seccadeyi hurdaya dönen aracının yanına serip deyim yerindeyse şükür namazı kılan Halit K., facianın kıl payı atlatıldığı bu kazanın ardından görenlerin tüylerini diken diken etti.