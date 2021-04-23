Ölümü kendi yaptığı asansörden oldu!
74 yaşındaki adam, kendi imkanlarıyla asansör düzeneği yaptı. Halata bağladığı sepete bindiği sırada kancanın kopmasıyla yüksekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 23.04.2021, 16:48
Denizli'de yaşanan olayda, bacaklarından rahatsız olması nedeniyle merdiven çıkmakta zorlanan 76 yaşındaki Nizamettin Güner, kendi olanaklarıyla 3. kattaki evinin balkonuna motorlu asansör düzeneği yaptı. Halata bağladığı sepete binerek evine çıkmaya çalışan Güner, kancanın kopması sonucu yüksekten düştü.
DEFALARCA UYARMIŞLAR
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güner'in damadı Hüseyin Özmen, kayınpederini kendi yaptığı asansörü kullanmaması için sürekli uyardığını belirterek, "Kendisine ve kurduğu vince güveniyordu. Onu sürekli uyarıyorduk. Maalesef halatın bağlı olduğu kanca kopmuş. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz" diye konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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