Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Merkeze bağlı Bahçe köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'yi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, rüzgar ve sıcak hava nedeniyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.